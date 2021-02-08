Тюменка родила на 29-й неделе беременности в новогоднюю ночь

Тюменка родила на 29 неделе беременности в новогоднюю ночь. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменка родила в новогоднюю ночь, будучи беременной на 29-й неделе. Женщину госпитализировали в больницу с болями в животе, а через несколько часов кроха увидела свет.

По словам пресс-секретаря ОКБ № 2 Ирины Ющенко, малыш родился ослабленным, врачи поставили ребенку диагноз «недоношенность». Ребенка отправили в отделение реанимации новорожденных, где ему оказали всю необходимую помощь для восстановления.

– Сейчас малыш находится в отделении патологии новорожденных и получает лечение, которое позволит маленькому тюменцу развиваться в соответствии со своим возрастом. На сегодняшний день жизни крохи ничто не угрожает, ребенок активно развивается благодаря интенсивной терапии и наблюдению врачей, – пояснили в медучреждении.

Также стало известно, что в течение 2020 года стационарную помощь в отделении получили 1 552 ребенка. Медицинский персонал старается дать всем деткам без исключения тот объем внимания, который они могли бы получить дома, ведь на момент лечения родители не могут присутствовать рядом с малышами.