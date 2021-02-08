Тюменский онкоцентр на время оставался без света и воды. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени «Медицинский город», который находится на улице Барнаульской, 32, на время оставался без воды. Помимо этого, здание испытывало трудности с подачей электричества и отопления.

Несмотря на аварийную ситуацию на коммунальных сетях и временные ограничения в подаче света и отсутствие тепло- и водоснабжения, интернет-связи, медпомощь пациентам онкоцентра оказывается в полном объеме.

– В медучреждении организован подвоз воды, госпитализированные пациенты обеспечены горячим питанием. Плановая госпитализация осуществляется в штатном режиме. Приносим извинения за временное неудобство, коммунальные службы проводят мероприятия по устранению аварии, – отметили в медицинском учреждении.

Позже стало известно, что подача электричества и связи восстановлена, передает «МегаТюмень».