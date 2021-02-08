В Ишиме малыш получил ожог, смахнув на себя кружку с кипятком. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме малыш получил ожог, смахнув на себя кружку с кипятком. Это первый подобный случай в городе в феврале. А за прошлый год в больницу с ожогами попал 131 житель города.

По информации депздрава региона, в конце января четырехлетнего ребенка доставили в приемное отделение областной больницы № 4 Ишима с ожогом бедер площадью 6%. А в феврале госпитализировали годовалого малыша, который обжегся кипятком, случайно смахнув на себя кружку с горячим чаем. Пострадали шея, грудная клетка, площадь поражения – около 12%.

Ребенок целые сутки провел под наблюдением врачей отделения анестезиологии-реанимации. Позже его состояние стабилизировалось, его перевели в хирургическое отделение.

– За 2020 год 131 человек получил ожоговые раны, 35 из них потребовалась госпитализация, остальные лечились амбулаторно. Только за январь 2021 года с поражением различных частей тела за медицинской помощью обратились семь человек, в том числе один несовершеннолетний, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в прошлом году ожоги различных частей тела получили 38 детей, четырнадцати из них медпомощь оказывали в стационаре. Двое лечились в областной больнице № 4, состояние остальных потребовало эвакуации в специализированное ожоговое отделение в Тюмень.