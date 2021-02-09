Погода на 9 февраля в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени незначительно похолодает. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 22 – 23 градуса, днем – минус 21. Вечером столбики термометров покажут 21 – 22 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман в г. Константинополь. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит». В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра – к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.