АО «Транснефть – Сибирь» реконструировало участок нефтепровода в ХМАО-Югре. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск в ХМАО-Югре.

Работы велись с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Заменен участок протяжённостью 31,89 км. Труба диаметром 1220 мм и толщиной стенки 13 мм на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Реконструкция включала замену трубы на подводном переходе МН через реку Малый Балык. Протяженность подводного перехода – 1045 м, длина дюкера – 347 м. В целях обеспечения экологической безопасности на подводном переходе использована труба с толщиной стенки 19 мм. Глубина русла реки в месте пересечения с трубопроводом составляет 2,87 м, ширина – 68 м. Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ.

По завершении строительно-монтажных работ выполнены испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка.

Работы по замене участка МН проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. В них были задействованы более 160 инженеров и рабочих, использовалось свыше 230 единиц техники. Ведется демонтаж ранее действовавшей трубы, которая впоследствии будет передана на утилизацию.

Специалисты также заменили запорную арматуру на камере пуска-приема средств очистки и диагностики, линейных и береговых узлах задвижек на линейной части МН. Выполнены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, смонтированы блок-боксы пунктов контроля и управления с трансформаторами.

Реконструированный участок МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.