Тюменским студентам рассказали, какими продуктами необходимо питаться для хорошей сдачи сессии

Правильное питание для студентов

С начала марта все тюменские студенты вернутся к привычному посещению занятий. Сейчас они сдают зимнюю сессию. Чем нужно питаться для того, чтобы удачно сдать все экзамены, рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

Для того чтобы запомнить большой объем информации, можно воспользоваться методом актеров из театра. Во время изучения нужной информации необходимо съесть несколько кусочков ананаса. Ананас содержит большое количество активных веществ, которые помогут сохранить в памяти прочитанное.

Чтобы быстрее думать на экзамене, советуют съесть салат из следующих компонентов: тертая морковь, изюм и грецкий орех. Такое сочетание поможет соображать во время экзамена гораздо быстрее. Помимо этого, рекомендуется развести в воде настойку женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника. Такой напиток повысит не только физическую, но и умственную активность, снимет усталость и нормализует нервную систему.

Для качественной работоспособности ума организму нужны витамины группы В и железо. Железо содержится в красном мясе, зерновых культурах и яблоках. А витамины группы В можно найти в молочных продуктах, яйцах и рыбе. Хорошему восприятию новой информации помогают апельсины, мандарины, ананасы.

Не смотря на то что шоколад заряжает энергией, его советуют заменить аптечным гематогеном.