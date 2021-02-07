ФАПы работают в небольших поселках

В пресс-службе областной думы рассказали, что в 2020 году в Тюменской области открыли 37 ФАПов. Жители маленьких сел могут обратиться к терапевту, хирургу, акушеру, сдать анализы или пройти флюорографию и УЗИ напрямую, не выезжая в районный центр. В рамках региональной программы модернизации в 2021 году планируется заменить шесть из них.

В центральных городах – Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске – открыты межтерриториальные центры, в составе которых созданы первичные сосудистые отделения для пациентов с острым инфарктом миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологические и травматологические центры.

Перинатальные центры работают в Тюмени, Тобольске и Ишиме.