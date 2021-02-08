Тюменец утащил в рюкзаке 20 килограммов сыра из супермаркета. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В тюменскую полицию поступила информация о хищении товаров из крупных магазинов, расположенных в различных торговых центрах Тюмени. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили лицо причастное к преступлению.

В результате оперативной работы правоохранители задержали по месту проживания безработного ранее судимого 19-летнего жителя областного центра. Установлено, что, находясь в торговых залах, подозреваемый пользовался невнимательностью работников и похищал продукты питания и носимые вещи.

– Съестное он прятал в рюкзак, а одежду выносил в руках. В одном из эпизодов молодой человек сумел даже похитить из торгового зала около 20 килограммов сыра. Как признался злоумышленник, сыр, кофе и детское питание он похищал с целью сбыта своим знакомым, а вещи оставлял себе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.