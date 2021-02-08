Погода на 8 февраля в Тюмени: без осадков

В Тюмени без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 8 февраля, погода в Тюмени порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 19 градусов, днем – минус 18-19. Вечером столбики термометров покажут 18 – 20 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 3-4 метра в секунду.

8 февраля почитается память преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если на Ксенофонта они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели. В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома – будут плохи корма».