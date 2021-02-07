Тюменским студентам рассказали, как сдать экзамены без вреда для здоровья

Зачетная книжка Фото: Виктория Стеблова

Время сессий в разгаре, а это означает, что к тюменским студентам вновь подкралась пора стресса. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии уверены, что хорошие отметки можно получать не допуская беспокойства. Сотрудники центра знают, как добиться спокойствия и что нужно делать для профилактики здорового образа жизни.

Умственные нагрузки, стресс, недосып и переживания влияют на здоровье человека. Необходимо соблюдать баланс между интеллектуальной работой, физической активностью и отдыхом. Только это поможет уберечь здоровье от неприятностей.

– Не пренебрегайте сном ради учебы. Бессонная ночь перед экзаменом не даст гарантии хорошо сдать предмет, а только измотает вас умственно и морально, – предостерегают эксперты.

Новые знания могут хорошо усваиваться только во сне. В этот период полученная днем информация переходит из оперативной памяти в долговременную.

Главный совет сотрудников центра – выспаться.

– Пережить сессию без потерь и успешно сдать экзамены вам помогут верный режим дня, достаточная физическая активность, а также здоровая диета, – подчеркнули специалисты.