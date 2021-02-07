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Дом. Семья

Тюменским дачникам советуют начать сажать рассаду

Почему это нужно делать так рано
Мария Федосова
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Дачный сезон

Дачный сезон

Несмотря на то что на улице еще лежит снег, наступает сезон для любителей дач и огородов. Совсем скоро придет пора, когда дачники начнут сажать рассаду для теплиц. Это делается для того, чтобы к моменту посадки саженцы смогли взойти и окрепнуть в горшках. На весь процесс необходимо время – от полутора до двух с половиной месяцев, в зависимости от культуры.

Садовод Мария Филькина рассказала, что в домашних условиях можно высаживать многие культуры: томаты, огурцы, перцы, баклажаны, капусту и многие виды цветов. Выращивание растений дома, до высадки – это гарантия раннего, качественного урожая. Также это помогает сэкономить деньги на рассаде в мае.

Как правильно вырастить рассаду дома?

Для начала нужно прорастить семена, для этого их опускают в блюдце с налитой водой или складывают в пропитанную влагой марлю. После того как семена взошли, их можно пересаживать в горшки. Почва в горшках должна быть комнатной температуры и немного влажной. После высадки в землю, горшки нужно накрыть, чтобы создать парниковый эффект. Когда всходы подрастут и окрепнут, пленку можно убрать.Поливать растения нужно по мере необходимости, а высаживать в теплицу можно в конце мая – начале июня, всё зависит от погоды.

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