Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 февраля 2021 года увеличилось на 129 человек

Меры предосторожности во время пандемии Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени зарегистрировано за сутки 129 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 29 173 случаев COVID-19.

Под наблюдением врачей остаются 9 510.

15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 10 детей заболели (из общего числа заболевших).

За минувшие сутки от коронавируса не умерло не одного человека. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 258 человек. За сутки вылечились ещё 139 человек, за весь период пандемии выздоровели 27 413 тюменцев.

За последние сутки в России выявлено 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 431 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 884 человека.