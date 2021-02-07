Тюменские врачи спасают пациентов с инсультом высокотехнологичными операциями

Коридоры тюменской больницы

Врачи тюменской Областной клинической больницы №1 помогают пациентам бороться с инсультом. В 2020 году, в медицинском учреждении провели 17 малотравматичных операций по удалению тромба. В январе 2021 года, хирурги провели 4 операции.

При ишемическом инсульте из-за тромба закупориваются сосуды и нарушается мозговое кровоснабжение. Ели пациент обращается вовремя и врачи успевают заметить опасность в первые 4 часа, то доктора используют специальные лекарства, «растворяющие» тромб. Позже необходима помощь хирургов.

Пресс-секретарь ОКБ №1 Галина Кирсанова рассказала, что очень многое зависит от времени после инсульта. Если с момента случившегося прошло не более 16 часов, современная медицина предлагает метод тромбэктомии - удаление тромба с помощью стента, введенного в артерию через небольшой прокол. В рентгеноперационной хирург подводит стент к пораженному участку артерии, захватывает и извлекает тромб.

Одна из последних таких операций проведена пациенту 58 лет. Решение об экстренной операции помогла принять Пациент, который до операции находился в состоянии «оглушенного сознания», Пациенту 58 лет была проведена такая операция. Принять экстренное решение помогла КТ-ангиографифия. До вмешательства хирургов, пациент находился в состоянии «оглушенного сознания». Через 10 дней, после операции к моменту выписки, пациент смог самостоятельно передвигаться без опоры и следить за собой без помощи посторонних. Сейчас он наблюдается амбулаторно.

Такие операции сокращают смертность от инсульта по всему миру, после них пациенты хорошо восстанавливаются. И сегодня этот, один из самых эффективных и перспективных способов Благодаря таким операциям, сокращена смертность по всему миру. Пациенты хорошо восстанавливаются. На сегодняшний день, лечение пациентов с ишемическим инсультом, стало более доступно жителям Тюменской области.