В Тобольске началась реконструкция старых, заброшенных домов

Заброшенное здание Фото: Виктория Стеблова

В Тобольске систематизировали информацию о заброшенных, разрушенных и сгоревших зданиях и продолжают приводить в порядок городскую среду. Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что здания такого рода могут быть небезопасны для окружающих.

– Они притягивают детей для игр, что может быть крайне опасно. В них также могут обитать асоциальные элементы, что тоже несет некоторые риски. Важно заметить, что за все несчастные случаи ответственность, вплоть до уголовной, понесет собственник, – поделился в Instagram Максим Афанасьев.

Глава города подчеркнул, что главная цель – избежать трагедий, привести внешний вид Тобольска в порядок и еще раз напомнить владельцам недвижимости о существовании четких правил благоустройства и необходимости их соблюдения.

Анастасия Гулина, пресс-секретарь главы города, рассказала, что работа уже началась. На данный момент создан реестр зданий, собраны сведения о собственниках домов и участков, идет активная работа с собственниками объектов.

– Заброшенные и разрушенные здания не просто эстетически портят облик города. Это еще и точки притяжения для маргинальных лиц и лиц без определенного места жительства, – подчеркнула Анастасия. – Мы предупреждаем собственников зданий, которые не подлежат восстановлению, о том, что объектами нужно заняться.