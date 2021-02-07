Тюменцам помогают кредитные кооперативы для развития личных угодий

Сельскохозяйственная потребительская кредитная кооперация

В Тюменской области действует система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации. Минсельхоз РФ признал данную систему одной из самых результативных региональных систем по обеспечиванию малых форм хозяйствования в АПК доступными заемными ресурсами. Большинство сельских территорий в регионе охвачены работой кредитных кооперативов.

В конце 2020 года в регионе действовал 21 такой кооператив первого (районного) уровня. Вместе они объединились в областной сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (СКПК) «Тюмень» (кооператив второго уровня).

На протяжении 15 лет на территории Тюменского района работает СКПК «Тюменский». Благодаря займам, которые выдает кооператив, можно приобрести скот или корм, завершить или начать строительство и ремонт ферм, их газификацию и многое другое.

Владельцу личного хозяйства гораздо легче получить заемные средства в кооперативе, чем в банке. Это помогает росту занятости и развитию местного производства.

В 2020 году «Тюменский» выдал 39 займов на сумму более 10 миллионов рублей. Последние три года кооператив работает с прибылью.

Чаще всего заемные средства используются на приобретение ресурсов для посевных и посадочных работ, приобретение сельскохозяйственных животных и птицы, техники и сельхозмашин, кормов и строительных материалов. Помимо этого, пользуясь займом, можно приобрести покупку дома в сельской местности или осуществить ремонт.