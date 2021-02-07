Тюменцам рассказали до скольки лет можно ставить вакцину от covid-19

Меры профилактики Фото: Виктория Стеблова

После того, как в Тюмени стартовала массовая вакцинация от covid-19, в область поступают тысячи доз вакцины. Безопасно ли ставить прививку людям пожилого возраста? В департаменте здравоохранения Тюменской области дали ответ по этому поводу.

Александра Малыгина, руководитель пресс-службы, рассказала, что на данный момент проводится массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V». Этот препарат разрешен всем людям, старше 28 лет.

Руководитель пресс-службы поделилась с корреспондентом Мегатюмень, что по данным Минздрава России, препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.

- Однако мы понимаем, что у людей старшего возраста есть хронические заболевания - надо, чтобы в период вакцинации они не были в обострении, чтобы человек находился в ремиссии. Хотя это можно отнести ко всем людям, особенно если их заболевания входят в группу риска по коронавирусу, - подчеркнула Александра.

Прежде чем вы решите поставить прививку, сходите на прием к терапевту и посоветуйтесь. Помимо этого, перед постановкой прививки, необходимо сообщить медперсоналу о каких-либо особенностях своего организма.