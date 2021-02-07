Тюменцам рассказали, на каком расстоянии от дома должны располагаться мусорные баки

Мусорные баки Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области, как и по всей России, для определения правильности расположения мусорных баков действуют правила, установленные СанПиН. Потому, если вам мешает запах, идущий от контейнерной площадки, либо ее вид из окна, удостоверьтесь, нет ли в вашем дворе нарушений.

- Согласно нормам, расстояние от жилых домов должно быть не менее 20 метров и не более 100 м, - рассказали в пресс-службе ООО «ТЭО», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Минимальное расстояние необходимо для того, чтобы запах из контейнеров не доходил до квартир, а максимальное определено экспертами, которые просчитали, что идти с пакетами, коробками или ведрами более 100 метров от дома жильцам неудобно.

Однако, как пояснили в ТЭО, эти правила действуют для новых районов, застройщики, проектирую жилой квартал, изначально просчитывают, где должны располагаться контейнеры и соблюдают саннормы.

- Для районов со сложившейся жилой застройкой могут быть другие расстояния, в зависимости от многих факторов, - пояснили в пресс-службе.

При этом баки должны быть установлены на возвышенности – на заасфальтированном или бетонном основании высотой 10-20 см. Контейнеры должны накрываться крышками, чтобы в них не попадала вода и процесс гниения отходов не ускорялся. Также площадка ограждается с боковых трех сторон забором.

Узнать больше о правилах, сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии ООО «ТЭО» 8-800-250-73-26.