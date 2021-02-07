Первым гостем, прибывшем по ледовой переправе, стал «Автопоезд здоровья»

Долгожданный «автопоезд здоровья» прибыл по зимнику Фото: Виктория Стеблова

Жителям нижнетавдинского Заболотья обрадовались морозной погоде. Благодаря морозам, дорога, соединяющая их с районным центром, покрылась льдом, подходящим для передвижения автотранспорта.

Первыми гостями в отдаленном селе Кускургуль стали врачи. Долгожданный «автопоезд здоровья» прибыл по зимнику. Совместный проект департамента здравоохранения Тюменской области и пяти крупных медицинских организаций включает в себя: мобильный флюорограф от противотуберкулезного диспансера, передвижной маммограф от Медицинского города, экспресс-тесты на ВИЧ от центра профилактики и борьбы со СПИДом. Многопрофильный консультативно-диагностический центр предоставил брошюры, из которых можно почерпнуть много полезного о профилактике разных болезней.

Основные специалисты врачебной индустрии прибыли из областной больницы №15, среди них: терапевт, офтальмолог, лор, хирург, УЗИ-диагност, стоматолог, невролог и психиатр. В целом, эти специалисты и их коллеги представляют собой настоящую поликлинику на колесах.

- Жители села были очень довольны. И особенно им понравилось, что приехало так много профильных специалистов, – рассказал Олег Фалалеев, заведующий направлением ФАПов ОБ №15. – Из примерно сотни жителей Кускургуля семьдесят пришли на первичный прием. На следующей неделе в Заболотье снова поедут врачи: кардиолог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, невролог и терапевт. Чтобы проконсультировать тех пациентов, которым требуется повторный прием.

Помимо медицинских услуг, врачи привезли с собой необходимые медикаменты, в том числе безрецептурные, вроде сосудосуживающих капель и простых обезболивающих.