В Тюменской области в соцсетях агитируют людей соблюдать безопасность на дорогах

Автоспортсмены против дрифта на общественных дорогах Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области активно проводятся мероприятия, посвященные безопасности на дорогах. ГИБДД области проводит специальные социальные компании по мерам безопасности автодвижения. Для более удобного распространения информации, основной контент появится в социальных сетях. На клич об участии в акции отозвались популярные, медийные личности. Автоспортсмены-дрифтеры, также присоединятся к акции по безопасному автодвижению. Профессиональные водители возмущены небезопасными видео, на которых неопытные водители устраивают дрифт в центре города Тюмени.

Как рассказал , Автоспортсмены уже размещают в своих аккаунтах видео, противодействующее опасному поведению на дорогах.

Евгений Красильников, руководитель Российской Дрифт Серии -Урал, заявил, что дрифт на общественных дорогах, которыми пользуются жители города, не имеет права на существование.

Госавтоинспекция Тюменской области сообщила, что кампания мероприятий «Начни с себя!» имеет положительный эффект. Помимо автоспортсменов, в акции приняли участие общественные деятели и депутаты. Начало кампании было положено главным федеральным инспектором по Тюменской области Дмитрием Кузьменко. Жителей региона: школьники, студенты, молодежь, водители транзитного транспорта на федеральных автодорогах, курсанты автошкол, родители школьников не остались в стороне и поддержали акцию.