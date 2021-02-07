Погода на 7 февраля в Тюмени: ожидается снег с дождем

Зимняя погода Фото: Виктория Стеблова

Сегодня, 7 февраля, на территории Тюменской области ожидаются осадки (мокрый снег, снег, ночью местами с дождем), гололедно-изморозевые явления, метель, на дорогах гололедица. Сильный порывистый ветер ночью 15-18 м/с, днем порывы 18-23 м/с. В течение дня похолодание до -12-17°.

Фото: МЧС Тюмень

На Руси в этот день праздновали день Григория Богослова. Люди верили, что по погоде в этот день можно определить погоду следующих сезонов. Считается, какая погода 7 февраля будет в первой половине дня — такая будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, погода после обеда до вечера предскажет погоду на вторую половину зимы.