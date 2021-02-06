В тюменских сельских школах продолжаются ремонты. Фото - atmr.ru.

В тюменских сельских школах продолжается ремонт. Так, обновление идет в андреевской школе Тюменского района. В настоящее время 339 учеников из этого поселка учатся в боровской и винзилинской школах, куда их подвозят школьные автобусы. В обновленное здание они вернутся в новом учебном году.

На сегодняшний день тут выполнены все демонтажные и черновые работы, а на следующей неделе планируется приступить к внутренней отделке. Директор андреевской школы Рауфа Алиева рассказала о планах оснащения учебного заведения интерактивными панелями, проекторами, появится здесь и IT-класс. Закупка оборудования и мебели планируется уже в марте.

Педагоги и учащиеся школы активно следят за ремонтом здания и уже сейчас работают над эскизами росписи стен в национальном татарском колорите. Вокруг территории школы установят ограждение, а рядом с мини-футбольным полем появятся хоккейный корт, беговая дорожка и площадка ГТО, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.