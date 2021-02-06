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Экономика

Жители Тюмени узнали, надо ли сейчас покупать валюту

Заработать сейчас можно на любых валютных парах
Сергей Швецов
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Жители Тюмени узнали, надо ли сейчас покупать валюту.

Жители Тюмени узнали, надо ли сейчас покупать валюту.

Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюмени узнали, с чем связан повышенный спрос на валюту. Это им объяснил директор казначейства одного из российских банков Владимир Волков.

– Выгодно ли брать валюту сейчас – это вопрос горизонта удержания валюты. Так, на горизонте 2-3 лет это выгодно, поскольку процесс ослабления рубля скачками перманентен. Заработать сейчас можно на любых валютных парах. Например, USDRUB, EURRUB EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY, – пояснил специалист.

Он отметил, что оптимизма в отношении укрепления рубля в долгосрочной перспективе ждать точно не стоит. Дело в том, что с интервалом в 2-3 года рубль неизменно девальвируется. Иностранная валюта выступает «защитным активом» в условиях экономической нестабильности и финансовых потрясений в перспективе более года, передает «МегаТюмень».