Тюменцам советуют полюбить своего внутреннего ребенка. Фото со странички героя в ВК.

Тюменцам советуют полюбить внутреннего ребенка. Такое мнение выразила ведущий психолог регионального центра «Семья» Ксения Мазитова.

– Нельзя быть таким ветреным, то скажут люди? Такая мысль звучит фоном в голове, и мы запрещаем себе вольности. Тем временем грустит наш внутренний ребенок. Когда человек перестает баловать ребенка и отказывает себе во многом, происходят срывы в еде, возможны приступы агрессии или плаксивости, бессонница, – поясняет специалист.

По ее словам, каждому из нас необходимо услышать и полюбить внутреннего ребенка, так как это часть нас: «Получилось или нет, заметите по вполне реальным вещам: улучшится самочувствие, появятся силы и интерес ко многим вещам, до этого откладываемым в долгий ящик, прекратятся эмоциональные срывы», передает «Вслух.ру».