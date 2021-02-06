Вакцины от коронавируса безопасны для тюменцев, живущих с ВИЧ. Фото: Ольга Крыльцова

Вакцины от коронавируса безопасны для тюменцев, живущих с ВИЧ. Так считают инфекционисты местного СПИД-центра. о безопасности вакцины для ВИЧ-положительных жителей региона.

– Вакцины от ковида безопасны для людей, живущих с ВИЧ. Людям, которые живут с вирусом иммунодефицита человека, вакцина от коронавируса предоставляет все те преимущества, что и всем остальным. Вакцина предотвращает серьезное заболевание у ВИЧ+ пациентов, которое может вызвать вирус SARS-CoV-2. Вакцина потенциально препятствует распространению нового вируса, – сообщили в медучреждении. пояснили в СПИД - центре.

Врачи отмечают, что и после вакцинации необходимо использовать меры профилактики заражения COVID-19: социальная дистанция, частое и тщательное мытье рук, ношение медицинской маски, передает «Тюменская область сегодня».