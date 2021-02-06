Владимир Якушев едет в Тюмень. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмень едет полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев. Он будет работать в областной столице в понедельник, 8 февраля.

– Владимир Якушев проведёт совещание с руководителями правоохранительных органов региона и рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с КОВИД-19, – сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил экс-главу Минстроя Владимира Якушева с назначением на пост полномочного представителя президента в УрФО. Глава региона рад возможности нового позитивного сотрудничества.