Владимир Якушев едет в Тюмень.
Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети
В Тюмень едет полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев. Он будет работать в областной столице в понедельник, 8 февраля.
– Владимир Якушев проведёт совещание с руководителями правоохранительных органов региона и рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с КОВИД-19, – сообщили в пресс-службе полпреда президента в УрФО.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил экс-главу Минстроя Владимира Якушева с назначением на пост полномочного представителя президента в УрФО. Глава региона рад возможности нового позитивного сотрудничества.