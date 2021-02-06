В Тюменской области от коронавируса скончалась 40-летняя женщина. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области от коронавируса умерли четыре человека. Среди них – 40-летняя женщина.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 44 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 40 лет, от респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 258 пациентов с ковидом, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 135 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 29 044), 144 человека выздоровели (за весь период - 27 274), семь детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 607 человек остаются под медицинским наблюдением, еще 2 538 находятся на перевахтовке.