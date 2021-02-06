Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 февраля 2021 года увеличилось на 135 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 29 044 человека.

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровели 3 436 326 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам рассказали, нужно ли делать прививку переболевшим коронавирусом. Оказалось, что да, так как через 3 – 6 месяцев иммунитет снижается, а антитела исчезают. Таким образом, прививка будет подстегивать организм к созданию более высокого иммунитета.