Массовая проверка водителей прошла на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Массовая проверка водителей прошла на трассе Тюмень – Омск в Омутинском районе. Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали автомобилистам об основных факторах риска ДТП на магистралях.

– В ходе мероприятия водители на специальных бланках с хештегом #ТрассыбезДТП написали свои пожелания по безопасности на дороге при движении на дальние расстояния. Они сделали с ними фотографии для размещения в соцсетях, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Участники мероприятия, которые успешно прошли проверку по базе данных ГИБДД, получили свидетельства сознательного участника дорожного движения. Также им вручили обложки для хранения автодокументов с символикой дорожной безопасности.