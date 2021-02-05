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Массовая проверка водителей прошла на тюменской трассе

Инспекторы ДПС – об основных факторах риска ДТП на магистралях
Сергей Швецов
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Массовая проверка водителей прошла на тюменской трассе.

Массовая проверка водителей прошла на тюменской трассе.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Массовая проверка водителей прошла на трассе Тюмень – Омск в Омутинском районе. Инспекторы дорожно-патрульной службы рассказали автомобилистам об основных факторах риска ДТП на магистралях.

– В ходе мероприятия водители на специальных бланках с хештегом #ТрассыбезДТП написали свои пожелания по безопасности на дороге при движении на дальние расстояния. Они сделали с ними фотографии для размещения в соцсетях, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Участники мероприятия, которые успешно прошли проверку по базе данных ГИБДД, получили свидетельства сознательного участника дорожного движения. Также им вручили обложки для хранения автодокументов с символикой дорожной безопасности.

Транспорт и дороги в Тюмени и Тюменской области