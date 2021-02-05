В Тюменской области весной пройдет второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская область примет второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Глава региона Александр Моор уверен, что конкурс станет для участников и гостей полезной площадкой для обмена опытом и поиска новых решений.

Губернатор отметил, что сейчас для многих территорий России туристическая отрасль может стать новой точкой роста экономики. В Тюменской области ведется политика продвижения внутреннего и въездного туризма, формируются качественная инфраструктура, привлекательные маршруты и пакетные предложения.

– Осенью 2020 года область получила статус столицы термальных вод России. Во время этого конкурса появится много интересных идей и проектов, которые могут получить практическое применение в регионе и в стране, – выразил мнение Александр Моор.

Мероприятие пройдет в регионе весной 2021 года. Тюменцы активно поддержали проект, отправив около 400 заявок на участие в конкурсе.