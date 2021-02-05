В Тюмени 19-летний парень утащил из супермаркета детское питание. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступила информация о хищении товаров из крупных магазинов, расположенных в торговых центрах. Оперативники благодаря записям камер наблюдения установили личность воришки.

В результате оперативной работы полицейские задержали безработного, ранее судимого 19-летнего тюменца. Находясь в торговых залах, подозреваемый пользовался невнимательностью работников и похищал продукты питания и носимые вещи.

– Как признался задержанный, сыр, кофе и детское питание он похищал с целью сбыта, а вещи оставил себе, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время в отношении молодого человека отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.