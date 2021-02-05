В Тюмени подруга помогала безработному мужчине красть велосипеды из колясочных. Фото: Ольга Крыльцова

В январе в тюменскую полицию обратились несколько местных жителей, сообщив о хищениях велосипедов. Оперативники задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего безработного мужчину и его ранее судимую 31-летнюю подругу.

Друзья заходили в подъезды многоэтажек и искали оставленный там велотранспорт. Несколько велосипедов удалось украсть беспрепятственно, так как они не были пристегнуты противоугонными тросами, другие же похищались из колясочных, а также с помощью повреждения удерживающих замков.

– Похищенное преступная пара сбыла в комиссионных магазинах. В настоящее время следователями доказана причастность подозреваемых к пяти преступлениям. Всё сбытое имущество удалось изъять и вернуть законным владельцам, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.