Ишимские врачи за год спасли 700 пациентов с инсультом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ишимские врачи за год спасли около 700 пациентов с инсультом. В дни «температурных качель» в первичное сосудистое отделение областной больницы № 4 поступает от двух до семи человек с острым нарушением мозгового кровообращения.

По словам врачей, чаще всего в медучреждение привозят жителей районов, которые прикреплены к больнице Ишима. Из 765 человек, поступивших в течение прошлого года с инсультом в больницу, только 266 являются городскими жителями. У 151 человека произошел повторный инсульт. К сожалению, врачам не удалось спасти 96 человек: поражение мозга оказалось слишком обширным.

– Очень важно знать, что с момента появления первых симптомов до начала оказания специализированной медицинской помощи не должно пройти более 4 с половиной часов. За это время есть шансы восстановить кровоток в головном мозге и тем самым предотвратить тяжёлые последствия острого нарушения мозгового кровообращения, – рассказала пресс-секретарь медорганизации Жанна Стрижак.

Она также отметила, что в 2020 году местные врачи провели 38 случаев тромболизисной терапии. Это высокотехнологичный метод лечения, при котором пациенту вводится препарат, позволяющий растворить тромб в сосуде.