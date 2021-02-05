Тюменские коммунальщики готовятся к непогоде. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Тюменские коммунальщики готовятся к непогоде. Синоптики предсказали в выходные мокрый снег и гололёд. Дороги областной столицы обработают противогололедными материалами.

– В первую очередь обрабатываются самые опасные участки – путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки. Также особое внимание уделяется обработке остановочных карманов, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным учреждениям. В целях безопасности пешеходов скользкая плитка и брусчатка на тротуарах обрабатывается отсевом гранитной крошки, – рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В ведомстве заверили, что в уборке будет задействована вся необходимая техника: тракторы, грейдеры, снегопогрузчики, самосвалы и комбинированные дорожные машины.

Специалисты дорожных служб призывают автомобилистов не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, планировать время в пути с учетом дорожной ситуации и не создавать помех спецтехнике.