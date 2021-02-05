В Тюмени врачи с помощью теле-ЭКГ диагностировали инфаркт у мужчины с болью в животе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменскую ОКБ № 2 доставили мужчину с болью в животе. Пациент рассказал, что днем сильно нервничал, отчего стал испытывать дискомфорт, а вот ночью боль стала нестерпимой и ему пришлось вызвать скорую.

Уже в больнице с помощью теле-ЭКГ у обратившегося обнаружили инфаркт и оперативно госпитализировали его в стационарное отделение. По словам специалистов, иногда инфаркт миокарда проявляется не только болью за грудиной. В этом случае он проявился не типичным для него болевым синдромом – болью в животе.

– Благодаря оперативной и слаженной работе специалистов и грамотной маршрутизации приемного отделения врачи быстро диагностировали патологию и своевременно оказали помощь, – отметила руководитель терапевтической службы больницы, главный внештатный терапевт Наталья Оконечникова.

Отметим, что аппараты теле-ЭКГ используются для экстренной и неотложной диагностики, а также с целью контроля динамики заболевания как в стационарах ОКБ № 2, так и в поликлиниках.