В Тюмени хирурги удалили из почки пациента крупный камень. Фото - МЧС "Нефтяник".

В Тюмени специалисты медико-санитарной части «Нефтяник» удалили из почки пациента пятисантиметровый коралловидный камень. Мужчина поступил в больницу с сильными болями в конце января.

Врач-уролог, заведующий урологическим отделением № 1 стационара Владислав Вешкурцев принял решение проводить операцию в два этапа. В ходе первого этапа тюменцу удалили основную часть камня, а спустя пять дней убрали и его остатки.

– Особое мастерство хирурга позволило во время извлечения камней сохранить без повреждений кровеносные сосуды почки. Пациент был выписан из клиники через семь дней в хорошем самочувствии. Через два месяца запланирована операция по удалению второго коралловидного камня, – рассказала пресс-секретарь медучреждения Мария Стринадкина.

Хирургическое лечение мочекаменной болезни – радикальный способ, при котором удается сохранить орган, при этом избавив пациента от тяжелого недуга. Но лучше не запускать болезнь, считают специалисты, а вовремя проходить профилактические осмотры и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.