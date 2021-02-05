Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 февраля 2021 года увеличилось на 130 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 28 909 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 527 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 582 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 934 606 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 732 летальных исхода, выздоровели 3 413 495 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Так, в январе 2021 года в регионе зарегистрировано 4 846 случаев заболевания COVID-19, что на пять процентов меньше, чем за декабрь прошлого года. Несмотря на это, Александр Моор заявил, что возможно лишь постепенное снятие ограничений.

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