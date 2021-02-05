В Тюмени мужчинам разрешили присутствовать при родах. Фото - "Перинатальный Центр Тюмень" в ВК.

В Тюмени с сегодняшнего дня, 5 февраля, восстановлена возможность проведения партнерских родов. При этом нужно соблюдать все меры предосторожности.

Так, мужчину допустят на роды только при отсутствии у него проявлений ОРВИ. Партнер должен пройти анализ на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР не ранее чем за неделю до знаменательного события. Подойдет также и справка из государственной поликлиники о завершенном курсе вакцинации.

– При отсутствии медицинских документов глава семьи может быть обследован непосредственно в медорганизации путем проведения экспресс-тестирования на договорной основе. Наличие у него результата флюорографического исследования давностью не более одного года и результата исследования на ВИЧ-инфекцию давностью не более одного месяца также являются обязательными, – сообщили в перинатальном центре Тюмени.