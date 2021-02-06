Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых. Люди стали часто травмироваться на ватрушках.

– По наблюдениям врачей, чаще всего взрослые и дети травмируются при катании с горок. Сначала нужно убедиться, что покрытие спуска ровное, без щербин, кочек и посторонних предметов, а само оно не упирается в строения или деревья и не выходит на дорогу. Не стоит взбираться на горку, если на ступенях многолюдно. В толпе легко поскользнуться, а падение с лестницы чревато переломами лучевых костей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Во время бега на лыжах или коньках чаще всего травмируются люди, которые занимаются этими видами спорта нечасто. Им рекомендуют каждый раз проверять надежность крепления лыж к ботинкам, а саму обувь - на соответствие размера и качество шнуровки. Не стоит отправляться одному на корт или лыжную трассу, если навыки катания оставляют желать лучшего. Попросите друзей или знакомых подстраховать вас, передает «МегаТюмень».