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Спорт

Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых

Люди стали часто травмироваться на ватрушках
Сергей Швецов
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Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых.

Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых.

Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как обезопасить активный зимний отдых. Люди стали часто травмироваться на ватрушках.

– По наблюдениям врачей, чаще всего взрослые и дети травмируются при катании с горок. Сначала нужно убедиться, что покрытие спуска ровное, без щербин, кочек и посторонних предметов, а само оно не упирается в строения или деревья и не выходит на дорогу. Не стоит взбираться на горку, если на ступенях многолюдно. В толпе легко поскользнуться, а падение с лестницы чревато переломами лучевых костей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Во время бега на лыжах или коньках чаще всего травмируются люди, которые занимаются этими видами спорта нечасто. Им рекомендуют каждый раз проверять надежность крепления лыж к ботинкам, а саму обувь - на соответствие размера и качество шнуровки. Не стоит отправляться одному на корт или лыжную трассу, если навыки катания оставляют желать лучшего. Попросите друзей или знакомых подстраховать вас, передает «МегаТюмень».

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