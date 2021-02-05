В Тюмени общепиту разрешили работать после 11 вечера. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 5 февраля, сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Александр Моор.

– Поликлиники начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на прием посетителей и после 23.00, – рассказал глава региона.

По его словам, ситуация с пандемией в области стабилизируется, однако «расслабляться еще рано». К тому же масочный режим еще сохранится. Отметим, что текст постановления будет опубликован чуть позже.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области снижается заболеваемость коронавирусом. Так, в январе 2021 года в регионе зарегистрировано 4 846 случаев заболевания COVID-19, что на пять процентов меньше, чем за декабрь прошлого года. Несмотря на это, Александр Моор заявил, что возможно лишь постепенное снятие ограничений.

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