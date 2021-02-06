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Жителям Тюмени, переболевшим коронавирусом, советуют сделать прививку

Перед вакцинацией проводится осмотр на предмет выявления симптомов ОРВИ
Сергей Швецов
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Жителям Тюмени, переболевшим коронавирусом, советуют сделать вакцину.

Жителям Тюмени, переболевшим коронавирусом, советуют сделать вакцину.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам рассказали, нужно ли делать прививку переболевшим коронавирусом. Оказалось, что да, так как через 3 – 6 месяцев иммунитет снижается, а антитела исчезают. Таким образом, прививка будет подстегивать организм к созданию более высокого иммунитета.

Отметим, что постановка вакцины болеющему или почувствовавшему недомогание человеку при наличии симптомов ОРВИ запрещена. Поэтому перед вакцинацией проводится осмотр на предмет выявления симптомов ОРВИ, передает «АиФ – Западная Сибирь».

– Если у человека повышена температура тела, значит, организм ослаблен болезнью, а иммунитет работает, пытаясь победить болезнь. При введении вакцины иммунитет начинает вырабатывать антитела против той болезни, от которой и призвана защитить вас вакцина, то есть от коронавируса. Но если иммунитет в этот момент борется с другим заболеванием, он может оказаться неспособным к выработке антител, – пояснила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

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