В Тюмени 63 тысячи счетчиков не успели пройти поверку. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 63 тысячи счетчиков не успели пройти поверку. С начала января специалисты местного водоканала приняли почти 48 тысяч звонков по этому поводу.

– В течение полугода мы предупреждали абонентов: пора проводить поверку приборов учета, но не многие нас услышали. Мы приняли операторов в информационно-справочную службу, чтобы отвечать на звонки, увеличили штат метрологов и привлекли подрядчиков, но, для того чтобы за месяц поверить 63 тысячи приборов учета, не хватит ресурса всех организаций города, имеющих аккредитацию. Сейчас запись ведется на апрель, – рассказала коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

В компании отметили, что записаться на поверку, замену или опломбировку приборов учета можно по телефону и на официальном сайте.

Остается лишь отметить, что после окончания срока поверки прибор считается вышедшим из строя и показания таких счетчиков не принимаются.