Упоровские пятиклассники углубленно изучают селекцию и ботанику. Фото - "Центр реализации молодежных программ" в ВК.

В Центре реализации молодежных программ Упоровского района Тюменской области открылось отделение селекции растений. 15 пятиклассников будут углубленно изучать биологию и агрономию.

Ребята начали изучать биологию в школе, а здесь, в Центре реализации молодежных программ, они осваивают материал быстрее и в большем, чем в школе, объеме. Теория преподносится в интересной форме и разбавляется занимательной практикой.

В шестом классе ребята продолжат изучать селекцию и ботанику, а в старших классах приступят к разработке индивидуальных проектов в растениеводстве.

Техническая база для занятий предоставлена упоровской школой, обучение послужит толчком к ранней профориентации школьников. В планах учителя отделения селекции – посещение агрофирмы, где специалисты покажут школьникам свои опыты на растениях, передает «Тюменская линия».