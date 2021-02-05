В тюменском микрорайоне Плеханово дали название новому детскому саду. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском микрорайоне Плеханово продолжается строительство детского сада. Новое дошкольное учреждение, территория которого уже сформирована, называется «Счастливое детство».

– Внутри зданий активно идут отделочные работы. Для оформления групп выбраны уютные цвета. Уже видно, что помещения садика будут максимально задействованы для образовательных занятий. Интерактивное оборудование установят даже в коридорах. На первом этаже откроется консультационно-методический пункт для родителей, чьи дети только собираются в сад. По проекту учреждения рассчитаны на 260 детей, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве также отметили, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, темпы ввода новых учреждений не снижаются. Так, совсем недавно свои двери для маленьких воспитанников открыл детский сад № 58 на улице Пржевальского. Он принял более 140 детей раннего и ясельного возраста.