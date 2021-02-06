Тюменские учителя покажут свои знания в интеллектуальной игре. Фото - "Интеллектуальное движение Тюменской области" в ВК.

В Тюмени в субботу, 13 февраля, в гимназии № 12 состоится зимний интеллектуальный чемпионат «ИКРОН - 2021» по игре «Что? Где? Когда?». Свои знания намерены показать местные педагоги.

– Для многих преподавателей участие в подобном мероприятии в новинку. Ранее учителя выступали организаторами турниров для учащихся, но не участниками. Подобные чемпионаты проходят редко, – рассказал руководитель интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Отметим, что чемпионат станет уникальной возможностью для педагогов побывать на месте учеников и поиграть в популярную интеллектуальную игру. Специально для учителей подготовили 24 вопроса в формате «Что? Где? Когда?», а также блоки «Мультиигр» для разминки. Количество мест в игровом зале строго ограничено. Всего будет восемь команд, передает «Тюменская область сегодня».