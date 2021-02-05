В Тюмени в 2021 году отремонтируют улицы Республики и Щербакова. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

В Тюмени в 2021 году отремонтируют около 23 километров дорог. Муниципальные контракты на обновление дорожного полотна планируется заключить в апреле.

В первую очередь вошли улицы Щербакова (от ул. Тимуровцев до ул. Безымянной), Николая Чаплина (от ул. Трактовой до ул. Салехардской), Амурская (от ул. Интернациональной до ул. Кремлевской), Республики (от ул. Старый Тобольский тракт до границы города Тюмени), Старый Тобольский тракт (Обход г. Тюмени – ул. Александра Пушкина), Старый Тобольский тракт (7-й км, 3, стр. 1 – 7-й км, 25, стр.1), Тобольский тракт (от ул. Мельникайте до ул. Судоремонтной), Московский тракт (от ул. Магнитогорской до дороги Обход города Тюмени), а также подъезд к с/о «Яровское», «Агросад».

– Перечень подлежащих обновлению автомобильных дорог составляется на основании реестра потребности в работах по капитальному ремонту с учетом критериев оценки автомобильных дорог и пожеланий горожан. Критериями оценки дорог являются в том числе такие факторы, как обеспечение подъезда к объектам социальной сферы, фактическое состояние проезжей части, наличие/отсутствие тротуаров и наружного освещения, – пояснил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Алексей Васенин.

Также стало известно, что в этом году строители продолжат возводить дороги в микрорайонах Ямальский-2, Восточный-2, Ново-Патрушево, Плеханово, ж.р. Березняковский. Не забудут и про транспортную развязку на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.