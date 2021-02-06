В Тюмени курсанты «Аванпоста» спасли заложников в игре. Фото - «Аванпост» | Тюмень" в ВК.

Воспитанники тюменского центра патриотического воспитания «Аванпост» отрабатывают навыки тактических действий в виртуальной реальности. Они приняли участие в отборочных этапах кибертурнира по игре Counter Strike.

– Воспитанникам идея очень понравилась. Возраст участников разный, но они могут на равных соревноваться друг с другом. Родители тоже отнеслись к идее турнира позитивно, – рассказала специалист по информационному сопровождению «Аванпоста» Альфия Курмашева.

Отметим, что кибертурнир проходит по системе «double elimination», где игрок выбывает после двух поражений. Победители станут известны 8 февраля. Награждение пройдет во вторник, передает «Вслух.ру».

СПРАВКА "КП"

Counter Strike – это многопользовательская игра от первого лица. В ней сражаются две команды: террористы и спецназ. В игре есть несколько сценариев: в одном бойцы обезвреживают бомбу, в другом спасают заложников.