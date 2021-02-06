Ялуторовский музей предлагает заглянуть в прошлое с помощью старых фотографий. Фото - yalutmuzey.wixsite.com.

Ялуторовский музей предлагает заглянуть в прошлое с помощью старых фотографий. Его фонды насчитывают более 36 тысяч единиц хранения.

Музейные работники подготовили оригинальный выставочный проект «Закрытые коллекции. Вход разрешен», который познакомит посетителей с богатым собранием вещественных памятников старины и истории развития города. Здесь в открытом хранении представлены коллекции живописи, скульптуры, керамики, стекла, металла и дерева. Интересны вышивки ялуторовских мастериц – настоящие картины, созданные с помощью иглы и ниток.

– Ярким свидетельством разных временных периодов являются собранные в разделе «Семейный фотоальбом. 100 лет назад» фотографии, дающие возможность заглянуть в прошлое своими глазами. Одним из самых крупных фондовых собраний является коллекция изделий из металла: самовары, медная посуда, орудия труда. Посетители увидят трофейный телефон Siemens, бытовую технику и приборы: телевизор 1967 г., патефоны 1940-х годов, радиолы и радиоприемники 1940-1970-х годов, – рассказали в музее.

Все это можно увидеть в краеведческом музее Ялуторовска, который располагается по адресу: улица Революции,75 (часы работы – с 10.00 до 18.00 со вторника до воскресенья). Телефон для справок: 8(34535)3-16-58, 2-01-94.