В Тюмени частные хостелы смогут получать госзаказы. Скриншот из видео.

В Тюменской области частные хостелы смогут получать госзаказы, но только при условии соблюдения требований пожарной и иной безопасности. Правительство региона не собирается закрывать негосударственные организации, которые оказывают социальные услуги.

– Мы приветствуем тех, кто хочет легально работать. В случае постановки в реестр организаций, предоставляющих социальные услуги населению, готовы сотрудничать, в том числе и в части размещения госзаказа на оказание услуг населению, – рассказал директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Губернатор региона в свою очередь отметил, что не призывает закрывать частные дома престарелых. По его словам, нужно разобраться, как помочь им устранить серьезные нарушения, минимизировать риски и наладить качественную работу.

Стало известно, что в области работают 99 объектов круглосуточного нахождения граждан – это центры реабилитации нарко- и алкозависимых, центры пребывания лиц без определенного места жительства, религиозные организации, а также пансионаты для размещения пожилых лиц и инвалидов. В случае выявления нарушений по решению суда деятельность учреждений приостанавливается до устранения замечаний или прекращается.