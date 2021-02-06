Погода на 6 февраля в Тюмени: потепление до плюс 4

В Тюмени ожидается потепление до плюс 4. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 февраля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Днем начнется мелкий дождь, а вечером ему на смену придет дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 3 – 4. Вечером столбики термометров покажут 1 – 2 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 3 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: "Какова Аксинья - такова весна". "Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) - весна будет красная (хорошая)". Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает - корм подметает". Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.