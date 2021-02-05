Арбитражный суд Тюменской области переезжает в новое здание. Фото: c cайта 2ГИС

Арбитражный суд Тюменской области с понедельника, 8 февраля, заработает по другому адресу: в здании на улице Ленина, 74. Из-за переезда отменены судебные заседания, которые возобновятся с началом новой недели. Рассмотрение некоторые дел перенесли на более поздние даты.

– Подать документы и обращения можно через электронную систему подачи «Мой арбитр» или почтой. Все процессуальные документы и обращения тюменскому арбитражному суду теперь нужно направлять по новому адресу: 625052, город Тюмень, улица Ленина, 74. Обработка и регистрация поданных в суд в это время документов начнется с 8 февраля, – рассказали в пресс-службе суда.

Там также отметили, что с понедельника же возобновятся и все процессы, включая проведение заседаний. Ознакомление с материалами дел будет производиться в специально отведенных для этого кабинетах по предварительному согласованию даты и времени.